مساعد وزير الداخلية: لا محسوبية ولا واسطة فى الالتحاق بكلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لا مكان للمحسوبية والوساطة في الالتحاق بكلية الشرطة، وأن الجميع سواسية، وانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة للاعلان عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.

وأكدت أكاديمية الشرطة أن مراحل التقديم للأكاديمية عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات"المقاس – القوام – الطبى والنفسى – الرياضى – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبى"، ويخضع الطالب اختبار مقاس الطـول، فضلاً عن اختبار القوام: "الوزن المثالى: طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان - ... إلخ".

ويخضع الطالب للاختبار النفسى بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيين، كما يخضع للاختبار الرياضي "اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجرى والوثب والبطن والعقلة، والسباحة.."، وهناك اختبار القدرات عبارة عن مجموعة من المعلومات العامة :" ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية – "، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة فى طالب الكلية، ويخضع الطالب لكشف الهيئة عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع، ويخضع للكشف الطبى المتقدم عبارة مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن - موجات صوتية قلب – معمل "تحاليل مخدرات وفيروسات".