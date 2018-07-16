مساعد وزير الداخلية: المستوى الاجتماعى ليس شرط للقبول بكلية الشرطة

أكد اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، لا وساطة فى القبول ومن يوهم أحد بالمساعدة فى القبول يمكن الإبلاغ عنه فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه، والاختيار يتم وفقا للمجموعة من القواعد والمعايير تنفذ على الجميع.

وأشار مساعد وزير الداخلية أن التحريات على المتقدمين تجرى حتى الدرجة الرابعة، ومن تنطبق عليه الشروط سيتم قبوله دون النظر للمستوى الاجتماعى بكافة المحافظات.

ويناقش المؤتمر شروط القبول لهذا العام، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة واللواء دكتور أيمن شريف كبير معملى كلية الشرطة.