video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مساعد وزير الداخلية: المستوى الاجتماعى ليس شرط للقبول بكلية الشرطة

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:55 م
مساعد وزير الداخلية: المستوى الاجتماعى ليس شرط للقبول بكلية الشرطة أكاديمية الشرطة
دينا الحسيني
إضافة تعليق

أكد اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، لا وساطة فى القبول ومن يوهم أحد بالمساعدة فى القبول يمكن الإبلاغ عنه فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه، والاختيار يتم وفقا للمجموعة من القواعد والمعايير تنفذ على الجميع.

 

وأشار مساعد وزير الداخلية أن التحريات على المتقدمين تجرى حتى الدرجة الرابعة، ومن تنطبق عليه الشروط سيتم قبوله دون النظر للمستوى الاجتماعى بكافة المحافظات.

 

ويناقش المؤتمر شروط القبول لهذا العام، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة واللواء دكتور أيمن شريف كبير معملى كلية الشرطة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية: بدء التقديم لكلية الشرطة 24 يوليو لمدة 18يوما "تحديث"

مساعد وزير الداخلية: لا محسوبية ولا واسطة فى الالتحاق بكلية الشرطة

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. تعرف على معايير القبول بكلية الشرطة

اخبار الحوادث اليوم

اخبار المحاكم اليوم

اكاديمية الشرطة

التقديم لإكاديمية الشرطة

اخبار




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة