video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول فلسطينى: جيش الاحتلال يواصل أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:01 م
مسئول فلسطينى: جيش الاحتلال يواصل أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى المسجد الأقصى وبنيامين نتنياهو
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

كشف عزام الخطيب، مدير عام دائرة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك، عن حفريات للاحتلال الإسرائيلى تجرى أسفل القسم الشمالى من منطقة المتحف الإسلامى الواقعة فى الجزء الغربى من المسجد الأقصى المبارك قرب باب المغاربة.

 

وقال الخطيب، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن معلومات خطيرة وردت إليه من مختصين عن حفريات تجرى أسفل القسم الشمالى من منطقة المتحف الإسلامى، مما يُدلل على نشاطات سرية وجهود لربط الأنفاق المتعددة أسفل محيط الأقصى، خاصة فى منطقة القصور الأموية أسفل مبنى المتحف الإسلامى، مضيفًا: "إننا ننظر إلى هذا الأمر ببالغ الاهتمام والقلق، خاصة وأن شرطة الاحتلال الإسرائيلى تقوم بالتصوير اليومى والمستمر لهذا المكان".

 

وأشار مدير عام دائرة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك، إلى أنه قد لوحظ أيضًا وجود حفريات فى الطبقات التاريخية والفراغات التى فى أسفل محيطه حسب المعلومات التى استقيتها من المختصين، وكذلك اختفاء المياه التى وضعت فى أماكن مختلفة فى حديقة المتحف لفحص إذا ما كان هناك احتمال تجمعها أو تسريبها وتغلغلها إلى العمق".

 

وطالب الخطيب مؤسسة "اليونسكو" بالتدخل بإرسال بعثة رسمية للكشف على هذا الموقع وغيره من المواقع التى تجرى فيها الحفريات فى محيط المسجد الأقصى.

 

كما طالب مدير عام دائرة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك، شرطة الاحتلال الإسرائيلى بالسماح للجنة خاصة تعينها الحكومة الأردنية للدخول إلى هذه المواقع لمعرفة ما يجرى فيها من حفريات قد تضر بالمسجد الأقصى، وأن تعمل هذه اللجنة بحريّة تامّة دون تقييدات من الشرطة فى تحركها.

 

وقال الخطيب: "لا زالت الشرطة تمنع دائرة الأوقاف الإسلامية من استكمال مشاريعها وإعاقتها فى كافة الأمور، وكذلك تسمح للمتطرفين اليهود بأداء الصلوات التلمودية، وتحارب حراس الأقصى فى عملهم، وتمنع إدخال الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم فى الـمسجد".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

فلسطين

اخبار فلسطين

اخر اخبار فلسطين

المسجد الاقصى

حفريات المسجد الاقصى

الاوقاف الاسلاميه بالقدس




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة