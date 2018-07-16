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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:28 م
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مركز أبحاث: تراجع الهجرة يكبد اقتصاد بريطانيا مليار جنيه إسترلينى سنويا

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:28 م
مركز أبحاث: تراجع الهجرة يكبد اقتصاد بريطانيا مليار جنيه إسترلينى سنويا تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
كتبت رباب فتحى
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كشف تحليل جديد أجرته مؤسسة الأبحاث المستقلة "جلوبال فيوتشرز"، عن أن انخفاض معدل الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" سيكبد بريطانيا خسارة مليار جنيه إسترلينى سنويًا.

وتقدر مؤسسة جلوبال فيوتشرز -التى تشجع فوائد الانفتاح- أن الخسارة في الأموال العامة تعادل خسارة وظائف أكثر من 23000 ممرضة أو 18000 طبيب.

وأوضحت المؤسسة أن تلبية هدف الحكومة بمنع "عشرات الآلاف" من المهاجرين سيكلف بريطانيا 12 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2023 - وهو ما يمثل 60% من الأموال التي وعدت بها رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى للصندوق الصحي الوطني كجزء من ما يطلق عليه "توزيعات أرباح البريكست".

وتستند هذه الأرقام إلى تنبؤات مكتب مسئولية الميزانية (OBR) بالتأثيرات على صافي الاقتراض والدين في ظل سيناريوهات بديلة للهجرة المرتفعة والمنخفضة.

تشير هذه التقديرات إلى وجود فائض قدره 16.9 مليار جنيه إسترليني إذا انخفض صافي الهجرة من ذروته التي بلغت 336.000 في العام المنتهي في يونيو 2016 إلى 185.000 بحلول عام 2021، مقارنة بفائض قدره 5.2 مليار جنيه إسترليني إذا انخفض إلى 105.000 بحلول عام 2021.

 


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