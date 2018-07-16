مد أجل الحكم فى استئناف المتهمين بقتل طالب هندسة بنها لـ10 سبتمبر

قررت محكمة مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، استئناف المتهمين بقتل طالب هندسة بالنزهة، مد أجل الحكم على حكم السجن 15 سنة، الصادر بحقهم، وذلك للمرة الثانية.

وقضت محكمة جنايات الأحداث بالأميرية، بمعاقبة طالبين بالسجن 15 سنة، و6 أشهر لكل منهما، لاتهامهما بقتل محمد عبد العزيز، طالب بكلية هندسة بعد استدراجه بإعلان لاب توب على موقع تسوق شهير.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعى بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.

وأسندت النيابة العامة فى التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا الطالب المجنى عليه، حيث قاما بإيهامه عبر تطبيق شهير للتسوق الإلكتروني، برغبتهما فى بيع جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، واتفقا معه على السعر المطلوب، وأن يلتقيا به فى منطقة النزهة لإتمام عملية البيع.