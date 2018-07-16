مدير الوكالة الأمريكية للتنمية بمصر تشيد بمشروعات الصرف الصحى ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، مشروع الصرف الصحى بقرية البساتين، حيث رافقه وفد من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية فى مصر، برئاسة شيرى كارلين مدير الوكالة بالقاهرة، وفى حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وذلك على هامش زيارة وفد الوكالة اليوم للمحافظة، حيث تم افتتاح مركز التطوير المهنى بالجامعة شرق النيل.

واستعرض المحافظ مراحل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية البساتين بنظام " MBR "، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية ، مشيرا إلى السعى حاليا لتعميم المشروع خاصة بعد نجاح مشروع البساتين ، مؤكدا أن مشكلة الصرف الصحى فى القرى من المشكلات المزمنة، والتى تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل التغلب عليها ومد خدمة الصرف الصحي بكل المناطق والقرى المحرومة.

وخلال تفقدها لمكونات ومراحل المشروع، أشادت شيرى كارلين مدير الوكالة بريادة المشروع ونجاحه فى حل مشكلة الصرف الصحي بالقرية، خاصة أن المشروع تم بتكنولوجيا حديثة مستخدمة عالميا، وتم تنفيذه بشكل متميز وأدى إلى نتائج رائعة على المستوى الإجتماعي والإقتصادى والصحى للأهالى بالريف، لاسيما أن المياه المعالجة يمكن استخدامها في مجالات الزراعة والرى وهو ما يجسد تطبيق فعلي لمعنى التنمية المستدامة.

وأبدت كارلين إعجابها بأسلوب العمل الذى ينتهجه محافظ بني سويف واعتماده على الأسلوب العلمى، والتكنولوجيا الحديثة والحلول الابتكارية للمشكلات، مؤكدة على أن منظومة العمل ببنى سويف تعتبر نموذجا يحتذى به فى تحقيق التنمية فى الصعيد، وهو ما سيتم بكل تأكيد وضعه في الاعتبار ضمن خطط الوكالة التنموية.

كما أكدت أنها ستبعث وفدا من الوكالة يضم المختصين لبحث سبل التعاون في تنفيذ مثل هذه المشروعات في المحافظة، خاصة أن تجربة البساتين بعد نجاحها ستكون الدافع والركيزة الأساسية لاعتماد هذا النوع، لاسيما أن الوكالة ضمن أنشطتها التنموية تنفذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة القرى، حيث يجرى حاليا تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية طحا بوش مركز ناصر والذي يجرى تنفيذه بقيمة 46 مليون جنيه وسيخدم 16 ألف نسمة، مؤكدة استعداد الوكالة لدعم مشروعات المحافظة الرائدة فى هذا المجال.

من جانبه، أشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن مشروع الصرف الصحي بالتكنولوجيا الحديثة الذى يتبناه محافظ بنى سويف خلال هذه الفترة يعتبر من الخطوات العملية الجادة والرائدة لحل مشكلة الصرف الصحى بالقرى، مشيرا إلى أنه يجريىمن خلال فريق بحثى من الجامعة التعاون مع المحافظة في مجالات عديدة من أهمها معالجة وتحلية مياه الشرب والصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة مرة أخرى، وهو ما يمثل فرصة أتاحها أسلوب العمل الحالى بالمحافظة لأكاديمى الجامعة لتطبيق الأبحاث العلمية فى هذا المجال.