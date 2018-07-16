مدير أمن سوهاج: إزالة التعديات على 68 فدانا وتسليمها لهيئة الآثار بأبيدوس

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لـ "اليوم السابع"، إن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ حالتى تعد على أملاك هيئة الآثار، وبرئاسة اللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب ومأمور مركز شرطة البلينا وضباط وحدة المباحث وقسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

حيث تم تنفيذ القرار رقم 2078 لسنة 2003 بناحية عرابة أبيدوس دائرة المركز ضد "أبو الحسن" لقيامه بالتعدى بالزراعة والبناء على مساحة 34 فدان و10 قراريط و19 سهما، كما تم تنفيذ قرار فورى بناحية الحرجة بالقرعان دائرة المركز ضد "صلاح الدين ش ا" لقيامه بالتعدى بالزراعة على مساحة 619.5 متر بإجمالى مساحة 34 فدان و10 قراريط و19 سهما وكذا 619.5 متر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4147 إدارى مركز البلينا لسنة 2018.

وأضاف مدير أمن سوهاج أن الدولة جادة فى استرداد أراضيها ومحاربة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى هذا الشأن وجار استكمال تنفيذ القرارات تباعا تنسيقا وأجهزة المحافظة.