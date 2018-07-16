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الإثنين، 16 يوليه 2018 06:47 م
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محافظ دمياط يكرم بطل رفع الأثقال لحصوله على ذهبية ألعاب البحر المتوسط

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:48 م
محافظ دمياط يكرم بطل رفع الأثقال لحصوله على ذهبية ألعاب البحر المتوسط رجب عبد الحى عبد الرازق بطل رفع الأثقال
دمياط عبده عبد البارى
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كرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، البطل رجب عبد الحى عبد الرازق بطل رفع الأثقال لحصوله على الميدالية الذهبية فى بطولة دورة البحر المتوسط 2018. 

وقدم المحافظ التهنئة لبطل رفع الأثقال على الفوز وأهداه شهادة تقدير باعتباره مثالا مشرفا لمحافظة دمياط متمنيا له دوام النجاح والتوفيق. 

يذكر أن البطل عبد الرازق، قد سبق حصوله على مراكز متقدمة فى العديد من البطولات أهمها المركز الخامس بأولمبياد البرازيل 2016 ، دورة البحر الأبيض المتوسط 2013، والميدالية البرونزية ببطولة العالم 2017، وكذلك أول الدورة العربية 2011 ودورة الألعاب الأفريقية 2015.
 

 

 


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