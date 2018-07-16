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الإثنين، 16 يوليه 2018 06:47 م
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محافظ دمياط يستقبل أمين قومى الأمومة والطفولة وممثل منظمة يونيسيف

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:01 م
محافظ دمياط يستقبل أمين قومى الأمومة والطفولة وممثل منظمة يونيسيف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بمكتبه ظهر اليوم الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة والسيد برونو مايس ممثل منظمة يونيسيف مصر، لمناقشة بعض القضايا الخاصة بحماية الطفولة بالمحافظة، وذلك على هامش انعقاد جلسة اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة.

حيث أكد المحافظ خلال اللقاء أن دمياط تعد محافظة صناعية، حيث يعمل عدد كبير من الأطفال فى العديد من المهن والتى قد يتعرض معها إلى بعض المخاطر، مشيرا إلى سعى كافة الجهات المعنية واللجان الفرعية لتأمين هؤلاء الأطفال.

حيث أوضح المحافظ أنه تم الاتفاق على عقد برامج تدريبية لتدريب أعضاء اللجان الفرعية على أعلى المستويات للتعامل مع المشاكل الخاصة بقضايا الطفولة وكذلك التعامل مع الأحداث لتحويلهم من عمالة خطرة إلى عمالة آمنة.

كما تم مناقشة بعض القضايا فى هذا الشأن وإمكانية وضع آلية محددة واضحة لخلق حلول للمشاكل والمخاطر التى يتعرض لها الأطفال بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن محافظة دمياط تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق تنمية اقتصادية فى جميع المجالات وذلك بفضل سواعد أبنائها ما يجعلهم قادرين على تحدى أى مشكلات.

من جانبها أشادت الدكتورة عزة والسيد مايس بدعم المحافظ المستمر لتعزيز برنامج حماية الطفولة بالمحافظة مؤكدين توفير المزيد من الدعم لتحقيق جميع الأهداف المرجوة.


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