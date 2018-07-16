محافظ جنوب سيناء: منح دراسية لطلاب المحافظة بالجامعات

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن إتاحة مجموعة من المنح الدراسية فى عدد من الجامعات لأبناء المحافظة، منها ١٥ منحة بجامعة سيناء و١٠ منح بالجامعة البريطانية و١٥ منحة بجامعة الشروق ومنحتين بالجامعة الألمانية و٣٠ منحه بجامعة حورس بتخفيض من ١٠ إلى ٥٠ ٪. وجار التنسيق مع الأكاديمية البحرية.

وقد شكل المحافظ لجنة برئاسة اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، وعضوية اللواء خالد متولى، لبحث الطلبات المقدمه وأكد المحافظ أنه لا يدخر جهدا من اجل ابنائه الطلاب ورفع العبء عن كاهلهم، متمنيا لجميع الطلاب التفوق والنجاح.