محافظ بورسعيد: 5 ملايين جنيه لرصف منطقة بورتكس وفاطمة الزهراء وخان الخليلى

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال تصريحات صحفية، أنه تم اعتماد 5 ملايين جنيه لبدء أعمال رصف منطقة بورتكس من خلال التنسيق مع جهات المرافق المختلفة .

وأكد المحافظ، أن رصف الطريق يعد مطلبا جماهيريا لسكان المنطقة من فترة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إجراء المقياسة للأعمال المطلوبة ليبدء التنفيذ على الفور.

وأضاف المحافظ، أن الفترة الماضية شهدت أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنطقة، بالإضافة إلى إنارة كافة شوارع المنطقة، خلال الفترة الماضية، لتستكمل بذلك كافه المرافق اللازمة للمنطقة، متابعا : "إننا نعمل على توفير كافة الخدمات بصورة لائقة تسهيلاً على المواطنين".

وطالب المحافظ من سكان المنطقة، الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال والتعاون مع أجهزة الحى، بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق الأساسية التى كانت مهملة منذ فترة طويلة.

كما أعلن المحافظ، عن وضع خطة زمنية للبدء فى رصف منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى، والتى تأتى استكمالا للخدمات المقدمة للمنطقة، والتى كان آخرها إنهاء مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة بعد نجاح التشغيل التجريبى لمحطة c9 التى تستقبل تصريفات المنطقة.

وأضاف أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل الوصول لحالة الرضا لدى المواطن، وهو الهدف المنشود الذى تعمل جميع الأجهزة التنفيذية على تحقيقة.

وتابع أن أعمال الرصف سوف تشمل منطقة خان الخليلى بحى المناخ، بعد قيام مديرية الطرق بالإنتهاء من الإجراءات التنفيذية خلال الأيام القليلة القادمة.