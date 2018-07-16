محافظ بورسعيد يبحث الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اجتماعا اليوم لبحث الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بالمحافظة،ومتابعة سير العمل بها بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ولفيف من الأجهزة المعنية المختصة، حيث ناقش الإجتماع متابعة الأعمال فى مشروع تطوير طريق الرسوة وطريق بورسعيد – دمياط، ومستوى العمل بمشروع مجمع الصناعات 118 مصنع .

ومن جانبه أعلن محافظ فى بيان له اليوم أنه تم الانتهاء من 75% من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المعاهدة، وشدد على سرعة الإنتهاء من الأعمال والإلتزام بالجدول الزمنى .

يذكر أن، مشروع رصف طريق المعاهدة بدءاً من كوبرى الرسوة، وحتى التقاطع مع الطريق الدائرى (بورسعيد ـــ دمياط) بطول 2.6 كيلومتر، بتكلفة 45 مليون جنيه، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى أغسطس المقبل، ومشروع إنارة منفذى الجميل والرسوة الجنوبى شاملاً، تركيب 448 عامود إنارة بالطاقة الشمسية، بتكلفة 22.4 مليون جنيه، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى سبتمبر المقبل .

وأوضح المحافظ، بأن تطوير طريق بورسعيد الغربى يسير العمل فيه بمعدلات جيدة، وإنه تم التنسيق مع هيئة قناة السويس والجهاز المركزى للتعمير على أسلوب عمل خط مياة الجديد، وأن أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق تتم على أحدث وأدق النظم الحديثة بما يليق بمدخل بورسعيد .

كما أعلن محافظ بورسعيد، بأنه تم الإنتهاء من توصيل جميع المرافق إلى مشروع مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية 118 مصنع جنوب بورسعيد، ولم يتبقى سوى تركيب كشافات الاعمدة .

وأضاف بأنه قام بعدة جولات متتالية على المشروع، لمتابعة ما تم إنجازة من أعمال خلال الفترة الماضية، مشيدا بجهود جميع العاملين بتلك المشروعات على ما يقومون به من مجهودات لسرعة الإنتهاء منها قبل موعدها .

يذكر أن مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، يضم 118 مصنعاً بمساحة إجمالية تبلغ 181 ألف متر مربع، حيث تتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 متر مربع، ويهدف إلى توفير فرص عمل أمام الشباب، وهو الهدف الذى يلقى دعماً كاملاً من القيادة السياسية من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج .