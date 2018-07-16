محافظ القليوبية يتابع المراحل النهائية لإنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينة طوخ بحلول شهر يوليو الجارى، حيث يجرى حاليا صب خرسانة البلاطات المسلحة للمحطة الوسيطة والتى تقدر تكلفتها بحوالى 10 ملايين جنيه إضافة على الخطة الاستثمارية.

وأكد عشماوى، أن هذا يأتى فى إطار المساهمة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المراكز والمدن والأحياء داخل المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ يوجه دائما رؤساء المراكز والمدن والأحياء النزول للشارع ومتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة أولا بأول من مختلف الميادين والشوارع.



المحطة الوسيطة بمدينة طوخ



جانب من الأعمال بالمحطة الوسيطة



المحطة الوسيطة بمدينة طوخ