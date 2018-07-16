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الإثنين، 16 يوليه 2018 01:40 م
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محافظ الشرقية يستقبل أسرة الشهيد أحمد جودة ويقرر إطلاق إسمه على مدرسة

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:37 م
محافظ الشرقية يستقبل أسرة الشهيد أحمد جودة ويقرر إطلاق إسمه على مدرسة جانب من اللقاء
الشرقية - إيمان مهنى
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أستقبل اليوم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، أسرة الشهيد النقيب أحمد جودة سعد أبن مدينة ديرب نجم والذى استشهد أثناء تأدية واجبة الوطنى بشمال سيناء .
 
أعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطنى مؤكداً على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءاً مؤكداً على تلبية كافة مطالب الأسرة تقديراً لما قدمه ابنهم البار من تضحيات غالية للحفاظ على أمن وإستقرار الوطن.
 
وكانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب للمحافظ للموافقة على إطلاق إسم الشهيد على مدرسة الإعدادية بنات بمدينة ديرب نجم ليوافق المحافظ ويوجه الجهات المعنية بإتخاذ اللازم نحو تلبية طلب الأسرة وقال أقل شيء نقدمه للشهيد أن نطلق إسمه على المدرسه تخليداً وتكريماً لدمائه الطاهرة التي روت أرض مصر للدفاع عن أمنها وإستقرارها.
 
وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره وتطهير البلاد من البؤر السرطانية الإرهابية التي تستهدف إستقرار أمن المواطن والوطن ، مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا .
 
 
 
 
 
 
 

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