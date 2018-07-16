محافظ الدقهلية: رفع 362 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، رفع 362 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات بمراكز بلقاس، السنبلاوين، محلة دمنة، ميت غمر، دكرنس، حى شرق، فى حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، فى إطار الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الكميات التى تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار إليها شملت 140 طنا بحى شرق، 90 طن بمركز ومدينة بلقاس، 110 أطنان بمركز ومدينة السنبلاوين، 22 طنا بمدينة محلة دمنة، مضيفًا أنه بمركز ومدينة ميت غمر تم رفع الأتربة بالطريق السريع ميت غمر المنصورة أمام منطقة الصافورية والبدء فى تطوير الجزر الوسطى بشوارع الحرية وبورسعيد والعاشر من رمضان ودهان الأعمدة والبردورات وتزيين الأعمدة بمدخل المدينة بعلم مصر بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة دكرنس برفع القمامة بعدد من شوارع المدينة.

وكلف الشعراوي، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، عب أهمية المتابعة المستمرة والعمل على تكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرًا إلى ضرورة رفع تقارير يومية بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التى تم رفعها، مؤكدًا تضافر جهود جميع الوحدات المحلية فى هذا المجال الحيوى.