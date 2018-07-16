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محافظة المنيا تدرب الموظفين على الإبداع والابتكار فى أداء العمل (صور)

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:11 م
محافظة المنيا تدرب الموظفين على الإبداع والابتكار فى أداء العمل (صور) دورة الإبداع والابتكار فى أداء فريق العمل بالمنيا
المنيا - فريق قسم المحافظات
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بدأ مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بالمنيا، بالتعاون مع الجامعة الألمانية، فى تنفيذ فعاليات دورة تدريبية بعنوان (الإبداع والابتكار فى أداء فريق العمل) للقيادات الوسطى، والتى تهدف إلى تعريف المتدربين بكيفية تكوين فريق العمل وأهمية العمل الجماعى، وأهم الطرق الإبداعية التى يمكن لفريق العمل من خلالها أن يبدع باستخدام طرق غير تقليدية لتطوير الأداء بالمحليات وتحقيق لتحقيق أعلى معدلات التنمية.

جاء ذلك بحضور دكتور مصطفى نبيل الخبير فى التنمية بالجامعة الألمانية، ودكتور رضا فاروق مدير عام مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بالمحافظة. 

تناولت الدورة أيضا عدة محاور حول كيفية تطوير الأداء، ورفع الكفاءة من خلال تثبيت قيم العمل التعاونى وتوزيع المهام والأدوار، وخلق روح التنافس بين فرق العمل المختلفة من أجل التميز فى الأداء والتأكيد على أن فريق العمل يكمل بعضه البعض فى كافة الأعمال والأنشطة.

دورة الإبداع والابتكار لتدريب القيادات وفريق العمل (1)
دورة الإبداع والابتكار لتدريب القيادات وفريق العمل

 

دورة الإبداع والابتكار لتدريب القيادات وفريق العمل (2)
دورة الإبداع والابتكار لتدريب القيادات وفريق العمل

 

دورة الإبداع والابتكار لتدريب القيادات وفريق العمل (3)
دورة الإبداع والابتكار لتدريب القيادات وفريق العمل

 

 


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