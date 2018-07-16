video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 05:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ويؤكد: ينتحل صفة مفتى استراليا..

مجلس الأئمة الفيدرالى الأسترالى يخاطب "الأعلى للإعلام" لمنع ظهور مصطفى راشد

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:03 ص
مجلس الأئمة الفيدرالى الأسترالى يخاطب "الأعلى للإعلام" لمنع ظهور مصطفى راشد مصطفى راشد
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

نفى مجلس الأئمة الفدرالى الاسترالى، وجود أى صلة للمجلس بمصطفى راشد الذى تقدمه بعض وسائل الإعلام على أنه مفتى أستراليا.

وأرسل المجلس بيانا إلى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقال إنه تأسس عام 2006 ويضم أكثر من مائتى عضو وإمام وحملة المؤهلات الشرعية من مختلف الأعراق والأصول والمدارس الفقهية المختلفة، وأنه الجهة الوحيدة والمخولة لانتخاب مفتى أستراليا والذى يشغله الآن الدكتور إبراهيم أبو محمد بعد وفاة المفتى السابق الشيخ عبد العظيم العفيفى.

وأكد البيان، أن المدعو مصطفى راشد، ليس مفتيا لاستراليا ولا عضو فى مجلس الأئمة الفدرالى الاسترالى، ولا إماما فى أى مسجد أو مركز إسلامى فى استراليا.

وطالب المجلس فى بيانه، بوقف مصطفى راشد بشكل فورى فى القنوات المصرية، وعدم تقديمه كمفتى أو إماما لأستراليا، فيما أكد أن "راشد: ينتحل شخصية مفتى أستراليا وما يقوم به تزييف للحقائق.

خطاب مجلس الائمة الفدرالى الاسترالى
خطاب مجلس الائمة الفدرالى الأسترالى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصطفى راشد فى مشادة مع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: "أنت إخوان"

الأزهر: مصطفى راشد لا علاقة له بالأزهر..ونحذر ممن يتكسبون بالزى الأزهرى

مجلس الائمة الفدرالى الاسترالى

مصطفى راشد

مكرم محمد احمد




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة