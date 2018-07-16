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لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. تعرف على معايير القبول بكلية الشرطة

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:35 م
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. تعرف على معايير القبول بكلية الشرطة أكاديمية الشرطة
محمود عبد الراضي -دينا الحسيني
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كشف اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، معايير القبول للالتحاق بكلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2018.

 

وأوضح اللواء أحمد ابراهيم، أن المعايير تتضمن على المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى.

 

وأشار مساعد وزير الداخلية، على هامش فعاليات مؤتمر تشمل الشروط، إلى أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83 سم، ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف، وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسى من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.

 

ويخوض الطالب اختبارًا رياضيا وله حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه أن يخضع الطالب لكشف السمات، لقياس قدرات والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق الإعادة للراسب، وأيضا أن يمثل الطالب أمام لجنة الاختيار "الهيئة"، التى تقوم بتطبيق القوانين واللائحة الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

 


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