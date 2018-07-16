كيف تحصل على سيارة طعام متنقلة بالقليوبية فى 23 خطوة؟

مشروع عربة طعام متنقلة هو واحد من المشاريع التى يفضلها رواد الأعمال الذين لا يملكون الكثير من المال لاستثماره، ولذلك أعلنت محافظة القليوبية فتح باب التقدم لمشروع "عربية الخير"، لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، حيث يتم من خلال هذا المشروع طرح 20 سيارة من عربات الطعام المتنقلة المجهزة لبيع المأكولات والمشروبات السريعة والمصممة تصميم حضارى بنظام التمليك بأسعار رمزية.

وينشر "اليوم السابع"، شروط التقدم للحصول على تلك السيارة والتي جاءت على النحو التالى:

- يشترط في المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة.

- حسن السير والسلوك

- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا

- ألا يتجاوز عمره 45 عاما.

- ألا يكون قد حصل على فرصة عمل بالحكومة أو القطاع العام ولا يعمل بالقطاع الخاص.

- لا يجوز للمتقدم تقديم أكثر من طلب وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء اسم المتقدم من المسابقة.

- لا يجوز لأكثر من شخص فى الأسرة الواحدة أن يستفيد بأكثر من عربة فى هذا المشروع.

- يمكن أن يكون التقديم فردى أو ثنائى.

ويشترط في الناجح في الحصول على عربة مأكولات الأتى:

- سداد مبلغ 2000 جنيه من ثمن العربية وستتحمل الجمعية المشتركة 6000 جنيه باقى التكلفة.

- سداد رسم الإشغال الشهرى المقرر قانونا وفقا لمكان وقوف العربية الذى سيتم تحديده.

- استخراج شهادة صحية سارية وتركيبها فى مكان واضح على العربية.

- استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل النشاط وتركيبها في مكان واضح على العربية.

- أن يقوم بتشغيل النشاط بنفسه.

- غير مسموح بتجاوز حدود المكان الذى سيتم تحديده طبقا للإحداثيات التي سيتم إقرارها.

- سداد رسم استهلاك المرافق.

في حالة الرغبة في المشاركة في المشروع يتم تقديم طلب على النموذج المجاني الموجود بإدارة خدمة المواطنين وذلك بمقر ديوان عام محافظة القليوبية مع إرفاق المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومى السابق إصدارها على تاريخ الإعلان

- صورة شخصية

- صورة قسيمة الزواج (في حالة كون أحد المتقدمين متزوج)

- صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (للذكور)

- صورة شهادة الميلاد

- صحيفة أحوال جنائية سارية ( فيش جنائي)

- صورة المؤهل

- برنت تأمينات حديث