قوات البيشمركة تشترك مع القوات العراقية فى القضاء على فلول "داعش"

أ ش أ

بدأت قوات البيشمركة الكردية والقوات الخاصة العراقية بدعم جوى وبرى من قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، عملية تطهير جبال بلدة مخمور شمال العراق للقضاء على من يشتبه فى انتمائهم للتنظيم.



وذكر مجلس أمن إقليم كردستان - وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية - أن مقاتلات من التحالف الدولى بدأت بقصف مواقع (داعش) فى جبل قرة جوخ بالتزامن مع عمليات تمشيط لطرد مسلحى التنظيم، والذين يستخدمون التضاريس الوعرة لشن هجماتهم انطلاقا من هذا الجبل.

وتعد هذه العملية العسكرية هى الثانية للبيشمركة منذ إعلان النصر على تنظيم (داعش) بعد نحو 3 سنوات من المعارك العنيفة فيما تسيطر القوات العراقية على معظم المناطق المتنازع عليها فى أعقاب الاستفتاء بما فى ذلك معظم بلدة مخمور المحاذية لحدود الإقليم الحالية.