فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يحيل 47 طبيباً من المستشفى العام للتحقيق

كفر الشيخ – محمد سليمان

فاجأ اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين،أقسام مستشفى كفرالشيخ العام، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بالمستشفى والعيادات الخارجية، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين.

وخلال الزيارة أحال المحافظ 47 طبيبا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، قائلاً: "لا تهاون مع المخالفين" .

وتفقد المحافظ خلال زيارته، أقسام الاستقبال، وطوارئ وعمليات وجراحة الاستقبال بالمستشفى، والعيادات الخارجية، واطمئن المحافظ على توافر المستلزمات الطبية الخاصة.

وكلف محافظ كفرالشيخ،فى بيان له اليوم برفع كفاءة وتشغيل المراوح بأماكن انتظار المرضى بالعيادات الخارجية، وميكنة الاستقبال، وخدمات المرضى برقم تسلسل للتسهيل على المواطنين، وتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لاحتياجات المرضى، وشدد على سرعة الانتهاء من توسعة قسم النفسية والعصبية، ونهو أعمال الدرجة الممتازة، وتطوير قسم الاستقبال وحسن معاملة المرضى.

وأحال محافظ كفرالشيخ، 47 طبيباً بمختلف تخصصات مستشفى كفرالشيخ العام للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل، مشدداً بتكثيف المرور اليومى على المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير المستشفى العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام



محافظ كفر الشيخ يتابع المرضى



زحام عل شباك التذاكر



محافظ كفر الشيخ بين المواطنين



محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام



محافظ كفر الشيخ يتابع ويستمع للمواطنين