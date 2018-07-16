video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يحيل 47 طبيباً من المستشفى العام للتحقيق

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:29 م
فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يحيل 47 طبيباً من المستشفى العام للتحقيق زيارة محافظ كفر الشيخ للمستشفى العام
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

فاجأ اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين،أقسام مستشفى كفرالشيخ العام، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بالمستشفى والعيادات الخارجية، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين.

وخلال الزيارة أحال المحافظ 47 طبيبا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، قائلاً: "لا تهاون مع المخالفين" .

وتفقد المحافظ خلال زيارته، أقسام الاستقبال، وطوارئ وعمليات وجراحة الاستقبال بالمستشفى، والعيادات الخارجية، واطمئن المحافظ على توافر المستلزمات الطبية الخاصة.

وكلف محافظ كفرالشيخ،فى بيان له اليوم برفع كفاءة وتشغيل المراوح بأماكن انتظار المرضى بالعيادات الخارجية، وميكنة الاستقبال، وخدمات المرضى برقم تسلسل للتسهيل على المواطنين، وتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لاحتياجات المرضى، وشدد على سرعة الانتهاء من توسعة قسم النفسية والعصبية، ونهو أعمال الدرجة الممتازة، وتطوير قسم الاستقبال وحسن معاملة المرضى.

وأحال محافظ كفرالشيخ، 47 طبيباً بمختلف تخصصات مستشفى كفرالشيخ العام للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل، مشدداً بتكثيف المرور اليومى على المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير المستشفى العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام

محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام

 

محافظ كفر الشيخ يتابع المرضى
محافظ كفر الشيخ يتابع المرضى

 

زحام عل شباك التذاكر
زحام عل شباك التذاكر

 

محافظ كفر الشيخ بين المواطنين
محافظ كفر الشيخ بين المواطنين

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام
محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام

 

محافظ كفر الشيخ يتابع ويستمع للمواطنين
محافظ كفر الشيخ يتابع ويستمع للمواطنين

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام
محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ : طرح المرحلة الأولى من الخطة العاجلة بتكلفة 111 مليون جنيه

مستشفى كفر الشيخ العام

محافظ كفر الشيخ

احاله اطباء للتحقيق

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المستلزمات الطبية




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة