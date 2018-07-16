فيديو وصور.. محافظ كفرالشيخ يوزع 3.5 مليون جنيه على الأيتام والأرامل

وزّع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، 3.5 مليون جنيه على 1200 يتيم وأرملة، بمركز الرياض وقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا، خلال مشروع صرف مخصصات الأيتام التى تقدمها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامى بالقاهرة، إهداء من الشعب السعودى، والتى نظمتها جمعية دعوة الحق الإسلامية لرعاية الايتام بالرياض، وذلك بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس نصر محمود الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمحاسب محمد السعيد فرغل، رئيس هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامى بالقاهرة، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وممثلى الأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

قال محافظ كفرالشيخ، تم توزيع مليون و300 ألف جنيه على 339 يتيماً، بمركز الرياض، فضلاً عن توزيع 2 مليون و200 ألف جنيه على 857 يتيم وأرملة بقرية الكوم الطويل_مركز بيلا، بقيمة اجمالية بلغت 3.5 مليون جنيه تم توزيعهم على 1200 يتيم وأرملة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامى بالقاهرة، إهداء من الشعب السعودى، لافتاً أن هذه هى المناسبة السنوية الثالثة على التوالى تقوم الهيئة بتقديم الدعم لرعاية الأسر الأولى من الأيتام والأرامل وذلك لرسم البسمة على وجوههم، وان الهيئة قدمت دعماً بقيمة 2 مليون جنيه لـ800 أسرة فقيرة العام الماضى، كما سيشمل التعاون تطوير عدد من القرى الأكثر احتياجاً.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، عن اعتماد 50 مليون جنيه قروضا ميسرة بدون فوائد لـ 5000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً كمرحلة أولى بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة وذلك باختيار 50 أسرة من كل وحدة قروية والبالغ عددها 100 وحدة قروية على مستوى مراكز المحافظة، وهناك 3 مراحل أخرى كل مرحلة 50 مليون جنيه، ويوجد مجموعة عمل تقوم برعاية ومساعدة أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن أعظم تكريم للأيتام أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد يتيماً ومات عظيماً، والأيتام هم من فقدوا حنان الأبوة فوجب علينا أن نحبهم ونعينهم وندعمهم فى كافة المجالات، ولهم علينا حق مقدس.

وفى كلمته رحب المهندس محمد السعيد فرغل، رئيس هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامى بالقاهرة، باللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، مقدماً له الشكر لدعمه للأيتام، قائلاً: إن الهيئة تقوم بالعديد من المشروعات التنموية منها محطات تنقية المياه، وتوصيل المياه للمنازل الفقيرة، والمشروعات الصغيرة المنتجة من تربية الدواجن والأغنام وبطاريات الأرانب والحرف اليدوية وغيرها، لافتاً انه جارى حالياً انشاء 3 محطات تنقية مياه، وتوصيل مياه لـ 100 منزل فى محافظة المنيا، ذلك بالإضافة إلى التوسع فى كفالة الأيتام بالتعاون مع جمعيات جديدة، وأن الفترة القادمة تشهد تعاوناً كبيراً فى مجال رعاية الأيتام والاهتمام بالأسر الفقيرة بمحافظة كفرالشيخ، وذلك حباً فى تراب مصر وأهل مصر.