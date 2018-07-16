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الإثنين، 16 يوليه 2018 08:10 م
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فيديو.. محافظ كفر الشيخ: افتتاح 250 مدرسة خلال 24 شهرا لخفض الكثافة

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:00 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ: افتتاح 250 مدرسة خلال 24 شهرا لخفض الكثافة جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالى 2018/2019، بحضور مساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات الخدمية.

وبحث محافظ كفرالشيخ، تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، جميع الجهات المعنية بسرعة تمشيط فرع نهر النيل بنطاق محافظة كفرالشيخ، لإزالة أى أشكال للتعديات خاصة الأقفاص السمكية والحفاظ على نهر النيل، شريان الحياة، موجهًا بتكثيف الرقابة والمرور على المستشفيات، واستلام تطوير مستشفى الرمد القديم بكفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ: "نستهدف افتتاح 250 مدرسة خلال 24 شهرًا لخفض الكثافة وتحسين جودة التعليم، منها افتتاح المدرسة اليابانية والتجريبية الجديدة بشرق كفرالشيخ وإلغاء الفترة الثانية فى العديد من المدارس.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 68 مدرسة بتكلفة 334 مليون جنيه وجارٍ تسليم 6 مدارس بتكلفة 34 مليون جنيه وجارٍ تنفيذ 34 مدرسة بنسبة 73%، بتكلفة 239 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد المدارس الجديدة 108 مدارس بتكلفة إجمالية 607 مليون جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على سرعة تسليم المدرسة اليابانية بإبشان التى وصلت نسبة تنفيذها 92%، ومدرسة الحامول الثانوية الزراعية التى وصلت نسبة تنفيذها 100%، ومدرسة اللغات الرسمية بالزعفران، ومدارس التعليم الأساسى الجديدة، بهدف خفض كثافة الطلاب إلى 30 طالبًا بالفصل.

 

 


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