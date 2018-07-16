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فيديو.. ترامب: العلاقات الروسية الأمريكية تغيرت إلى الأفضل منذ 4 ساعات

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:37 م
فيديو.. ترامب: العلاقات الروسية الأمريكية تغيرت إلى الأفضل منذ 4 ساعات ترامب وبوتين
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه تحدث مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وقادا حواراً مفتوحاً وبناءً ومر بشكل رائع، متوجهاً بالشكر للرئيس الفنلدنى لاستضافته قمة "هلسنكى"، وكان بوتين قد قال إن هذا كان شئ رائع.

وهنأ ترامب خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، روسيا على عملها الرائع فى استضافة كأس العالم وكان أحد أفضل كؤوس العالم على مدار التاريخ، مردفاً:" وفريقكم أدى بشكل رائع جداً"، وتابع:"أنا هنا اليوم للاستمرار فى التقليد الدبلوماسى الأمريكى، وإننا فهمنا طوال العمر على أن الدبلوماسية هى أفضل من العنف والعداء، والنقاش البناء أتى بشئ كثير للولايات المتحدة، وسيأتى بالكثير لروسيا والعالم كله، وعلاقات دولتينا معروفة للعالم كله، وناقشنا هذه العلاقات على امتدادها اليوم، وتناقشنا فى المشكلات التى تواجه هذا العالم، وسنصل إلى حلول بِأن هذه التحديات التى تواجه العالم فى الوقت الحالى، ورأينا النتائج السيئة التى تم فيها طرق السبل الدبلوماسية".

وتابع ترامب: "فى القرن الماضى قاتلنا جنبا إلى جنبا مع روسيا فى الحرب العالمية الثانية، حتى أثناء الحرب الباردة الموضوع يختلف تماماً، كانت روسيا والولايات المتحدة دائما تحرصان على الحوار الطويل ولكن علاقاتنا لم تكن أسوأ من الآن، إلا أن هذا تغير منذ حوالى 4 ساعات ماضية "هل تصدقون هذا؟".

 


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