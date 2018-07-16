فى 13 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن "فن الكف" الصعيدى وأبرز نجومه

الأقصر – أحمد مرعى

فن "الكف الصعيدى" واحدا من أشهر الفنون التراثية الشعبية فى محافظات الصعيد، وهو فن مميز يقدم أغانى وموروثات شعبية مميزة تلهب قلوب الجميع من الحضور لحفلات الكف الصعيدى بنجومه المشهورين فى كافة محافظات الجنوب.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء كل ما يريدون معرفته حول هذا الفن المميز بالصعيد والذى لا يعرفه أغلب أبناء الوجه البحرى وباقى المحافظات:-

1. فن "الكف الصعيدى" يعتبر من الموروثات الشعبية الأصيلة فى محافظات الأقصر وقنا وأسوان جنوب مصر

2. يقوم الأهالى بحجز ليالى الأفراح والمناسبات بالإسم لنجوم الكف الصعيدى قبله بشهور

3. فن الكف عبارة عن فرقة موسيقية يقودها مطرب شعبي يتواجدون فى مسرح فى الشارع الخاص بالمناسبة ويتهافت على حفلاتهم جميع الجيران بالمنطقة والمناطق الآخرى

4. كافة مطربى فن الكف الصعيدى يقدمون حفلاتهم وهم يرتدون الجلباب الصعيدى

5. أبرز أعضاء فريق مطرب الكف هم الطبال وعازف العود وعازف الناى والربابة

6. يقول الباحثون أن فن "الكف الصعيدى" هو فن وموروث شعبى صعيدى وله أصول فرعونية قديمة، حيث عثرت البعثات على الكثير من النقوش على جدران المعابد والمقابر لمثل تلك الرقصات فى حفلات الكف

7. من أبرز نجوم فن الكف الصعيدى الفنان التاريخى "رشاد عبد العال" ابن محافظة أسوان

8. صدر للفنان رشاد عبد العال 12 ألبوم غنائى وكان يطلق عليه إسم "الريس"

9. ورث فن الكف من الفنان رشاد عبد العال، نجله الفنان "ياسر رشاد"، والذى ذاع صيته خلال فترة وجيزة بجميع أنحاء الصعيد لشهرة والده

10. ويعتبر الفنان "عبد النبي الرنان" أول فنان صعيدى يدخل آلة "العود الوترية" فى فن الكف الصعيدى

11. الفنان جابر العزب إبن مدينة إسنا يلقب بـ"السلطان" وله باع وصيت كبير فى كافة أنحاء الصعيد

12. من أشهر نجوم فن الكف الصعيدى "ربيع البركة" صاحب الأغنية الشهيرة "بتناديني تاني ليه"

13. الفنان الشاب محمود الإدفاوى هو أبرز نجوم فن الكف في الصعيد ويلقب بـ"غزال أسوان"