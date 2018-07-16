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الإثنين، 16 يوليه 2018 09:55 ص
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فحص 10 مزارع و121 شخص فى حملة أمنية مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:15 ص
فحص 10 مزارع و121 شخص فى حملة أمنية مكبرة بالمنوفية مرور - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز.
 
 أسفرت الحملة عن فحص 9 مزارع  بدائرة مركز السادات، وفحص 38 شخص جنائي تبين أنهم غير مطلوبين عـدا 2 حالة إيجابية بإجمالي 2 حكم علي النحو التالي " ر م ع " مقيم السادات مطلوب التنفيذ عليه في قضية مباني الحكم حبس سنه ، و " ح ح ع " مقيم السادات مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد الحكم حبس  سنتين .
 
وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 37 شقة مفروشة و83 شخص جنائي من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم و2 قضية مخالفة المحال العام بدائرة قسم شبين الكوم.
 
 
 
 
 

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