غلق مصنع مستحضرات تجميل لاستخدامه مواد خام مجهولة المصدر بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، غلق مصنع مستحضرات تجميل وأدوية علاج الشعر والبشرة بالمنزلة لاستخدامه مواد خام مجهولة المصدر وألوان ودهانات تضر بالصحة العامة للمواطنين.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات التفتيش الصيدلى بقطاع مديرية الصحة بمنطقه المنزلة.

وأمر الشعراوى، بتشكيل لجنة مشتركة من قطاع الشرطة ومديرية التموين والرقابة التجارية ورئاسة مجلس مدينه المنزلة تقوم بسرعه حصر وجرد كافه المضبوطات وتحرير المحاضر بكافة المخالفات، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة، اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والإدارية حيال المصنع المذكور ومتابعة تصرفات النيابة فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ، على أهمية تكثيف حملات التفتيش والمرور الميدانى للصحة والتموين والطب البيطرى على الأسواق والمحلات وكافة المنشآت الغذائية لضمان صلاحيه السلع المعروضة حرصا على صحة وحياة المواطنين.