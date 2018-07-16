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غداً.. قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بالزناقطة بمدينة الأقصر

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:34 ص
غداً.. قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بالزناقطة بمدينة الأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر،أنه سيتم تنظيم قافلة طبية غدا الثلاثاء، بالوحدة الصحية بالزناقطة بمدينة الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر،فى بيان له،أن القافلة يشارك بها نخبة من الأطباء فى تخصصات الباطنة والرمد، حيث سيتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً، وسيتم تجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجهم لإجراء عمليات جراحية، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف القوافل الطبية التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

 


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