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عامل يقتل صديقه خنقا ويتخلص من جثته فى البحر لسرقة 2000 جنيه بالشرقية

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:34 م
عامل يقتل صديقه خنقا ويتخلص من جثته فى البحر لسرقة 2000 جنيه بالشرقية اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية
الشرقية- فتحية الديب
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تمكن ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، اليوم، من كشف غموض اختفاء مدرس زراعى منذ شهر، وتبين قيام صديقه بقتله والتخلص من الجثة بمياه بحر مويس لسرقة 2000 جنيه، وتم إحالته لنيابة قسم ثانى الزقازيق، للتحقيق معه، برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم شرطة ثانى الزقازيق بإختفاء "إيهاب ع" 53 مدرس بمدرسة الشهيد طيار الثانوية الزراعية، مقيم مساكن الحناوى دائرة قسم ثانى الزقازيق، وتحرر عن الواقعة المحضر 3969 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2018.

وكشفت التحقيقات التى قام بها، الرائد عصام عتيق، رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، والنقيب رمزى أبوزيد، المعاون الأول لمباحث القسم، والنقيب أحمد عبد المنعم، معاون المباحث، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بتوجيهات اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام، عن وجود شبهة جنائية وراء الاختفاء.

وتبين قيام " محمد ج" 31 سنة صاحب محل براويز، بقتل المجنى عليه والتخلص من جثته فى مياه بحر مويس، حيث تبين من التحريات وجود علاقة صداقة بين المتهم والمجنى عليه بحكم المعاملات المالية بينهما وأن المجنى عليه يعمل بمجال البراويز بخلاف عمله الأساسى كمدرس، وليلة الحادث كان المجنى عليه يجلس مع المتهم فى محله الخاص، وشاهد المتهم معه مبلغ 2000 جنيه، فقام بشل حركته وخنقه باستخدام "أفيز حديدى"، وأخذ المبلغ المالى ثم أخفى الجثة بشوال وتخلص منها ليلا بمياه بحر مويس، تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة.

 


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