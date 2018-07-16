طرق السفر للعلاج بالخارج على نفقة التأمين الصحى الجديد × 7 معلومات

كتب وليد عبد السلام

يمكن قانون التأمين الصحى الجديد المنتفعين من السفر للعلاج بالخارج على أن تتحمل هيئة التأمين الصحى الجديدة كافة تكاليف العلاج إذا كان المريض لا يتوفر له علاج داخل الجمهورية.

"اليوم السابع" يقدم عدة معلومات عن طريقة السفر للعلاج بالخارج على نفقة التأمين الصحى.

1- يسافر للعلاج بالخارج على نفقة التأمين كل من يستحيل علاجه داخل الجمهورية.

2- يتقدم المريض أو أى من ذوية بطلب للعلاج بالخارج على النموذج المعد للسفر للعلاج بالخارج إلى اللجنة الثلاثية الخاصة بالعلاج بالخارج.

3- يحدد موعد للجنة يشترط فيها حضور المريض إذا لم يكن محجوزا فى المستشفى شريطة أن تسمح حالته الصحية بذلك.

4- يتم اتخاذ قرار السفر بشكل نهائى بناء على تقارير فنية يتم إعدادها بمعرفة الأطباء المتخصصين.

5- يصدر قرار العلاج بالخارج معتمدا من رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية محددا فيه اسم المريض.

6- تقوم إدارة اللجنة الطبية الثلاثية بمخاطبة القنصليات والمكاتب الطبية بالخارج لاتخاذ إجراءات الحجز للمريض لدى جهة العلاج بالخارج.

7- تتخذ اللجنة الطبية الثلاثية إجراء ترتيبات الحجز والسفرلمرافق واحد فقط مع المريض.