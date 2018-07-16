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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:48 م
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طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:56 م
طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة قصف إسرائيلى على غزة
كتب : أحمد جمعة
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قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى، ظهر اليوم الإثنين، عدة مناطق متفرقة على طول الحدود شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب أرضِ زراعية شرق مخيم جباليا، ما أسفر عن سماع انفجارات كبيرة فى المكان.

وأكدت وسائل الإعلام، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت مرصدًا للمقاومة آخر ما يعرف بشارع المصريين شمال بلدة بيت حانون، ما تسبب بأضرار فى المكان.

كما قصفت طائرات الاحتلال مرصدًا آخر للمقاومة خلف مقبر الشهداء شرق جباليا، إضافة إلى قيام آليات الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق النار صوب نقطة رصد شمال بيت حانون.


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