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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:54 ص
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ضبط 700 جرام حشيش داخل سيارة بشرم الشيخ وقائدها يفر هاربا

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:07 ص
ضبط 700 جرام حشيش داخل سيارة بشرم الشيخ وقائدها يفر هاربا حشيش - صورة أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تمكن ضباط مباحث قسم ثان شرم الشيخ، من إحباط محاولة لترويج كمية من مخدر الحشيش كان المتهم ينوى ترويجها على عملائه بالمناطق السياحية.

كانت معلومات سريه قد وردت إلى الرائد أحمد عامر معاون ثانى قسم ثان شرم الشيخ، تفيد اعتزام تاجر مخدرات من مدينة أبورديس الترويج لكمية من مخدر الحشيش بمنطقة نبق السياحية دائرة قسم ثان شرطة شرم الشيخ.

وبالعرض على اللواء مدحت السقا مدير المباحث الجنائية، كلف الرائد محمد المنسي معاون قسم ثان شرطة شرم الشيخ، والنقيب محمد فوزى معاون القسم، بإعداد كمين أمنى لسرعة ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات.

وأثناء مرور السيارة تحمل لوحات معدنيه رقم ( 6234 ط . ج . ف) تم إيقاف السيارة ليفر المتهم هاربا إلى الجبال وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة وبها كمية من الحشيش جميعها معدة للبيع تزن 700 جرام ومبلغ مالى 12 ألف جنيه.

تم التحفظ على السيارة وتحرير محضر بالواقعه برقم ( 711 ) جنح قسم ثان شرم الشيخ ،وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.


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