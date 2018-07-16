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الإثنين، 16 يوليه 2018 01:39 ص
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ضبط 7 من أصحاب محال الجزارة لذبحهم مواشى "وقيع" وإعدام لحوم بقرة مصابة بالسل

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:00 ص
ضبط 7 من أصحاب محال الجزارة لذبحهم مواشى "وقيع" وإعدام لحوم بقرة مصابة بالسل لحوم فاسدة أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع الرقابة التموينية، من ضبط 7 من أصحاب محال الجزارة، لذبحهم مواشى "وقيع" خارج السلخانة بدائرتى قسم أول وثانٍ كفر الشيخ.

وتلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، من العميد محمد عمار، مدير إلإدارة البحث الجنائى، يفيد  بتمكن حملة ترأسها المقدم محمد دومة، رئيس المباحث، من ضبط 370 كيلو لحوم وقيع بحوزة 7 من أصحاب المحال التى تبيع لحوم فاسدة، وبيعها للمواطنين، لتحقيق أمولاً غر مشروعة ومعرضين صحة المواطنين للخطر.

كما تمكنت لجنة مراقبة اللحوم والأسماك وحماية المستهلك بمطوبس من ضبط نصف بقرة تزن 300 كيلو داخل مجزر مطوبس مصابة بمرض السل الخطير، وتشكلت لجنة من مجلس مدينة مطوبس والطب البيطرى والإدارة الصحية لإعدام الذبيحة المصابة بالطريقة البيئية الصحيحة.

 


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لحوم وقيع

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