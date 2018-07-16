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ضبط 5017 متهما هاربا من أحكام فى حملة تنفيذ أحكام بالغربية

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:27 ص
ضبط 5017 متهما هاربا من أحكام فى حملة تنفيذ أحكام بالغربية حملة أمنية - صورة أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 10 هاربين من جناية فى قضايا سرقة ومخدرات وسلاح وشروع فى قتل واختلاس وضبط 1680 هاربا من أحكام  قضائية فى جنح الحبس الجزئى وضبط 185 محكوما عليهم فى المستأنف 3034 هاربا من أحكام فى غرامة و108 هاربين من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5017 وتحصيل 189268 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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