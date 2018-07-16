ضبط 38 قطعة سلاح نارى وتحرير 1146 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزى من شن حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن المركزى بمراكز دشنا ونجع حمادى وأبوتشت.



كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بشن حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء مجدى القمرى مدير تنفيذ الأحكام بالأمن العام، لضبط مروجى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 38 قطعة سلاح نارى "3 رشاشات، 13 بندقية آلية، 3 بنادق رصاص، 10 بنادق خرطوش، 9 فرد محلى، 27 طلقة نارية وخرطوش بحوزة 28 متهما".



كما تم تحرير 1146 مخالفة مرورية، وضبط 50 دراجة بخارية بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

