ضبط 31 قطعة سلاح وتنفيذ 4662 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت مديرية أمن سوهاج من خلال توجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية، أشرف عليها اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقادها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية استهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير المرخصة والهاربين من أحكام قضائية، عن ضبط 31 قطعة سلاح من بينها 7 بنادق آلية و9 بنادق خرطوش و15 فرد محلى الصنع.

وعلى جانب آخر استكملت الحملة جهودها فى مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ 4662 حكما قضائيا منها 21 حكما جنائيا و1042 حكم حبس جزئى و150 حكم حبس مستأنف و3331 غرامات جزئية و82 غرامات مستأنفه و46 مخالفات وتم تحصيل 37150 مبالغ مالية محصلة.

ومن جانبه قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إن الحملة تأتى فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيدا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة استهداف كافة العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوبين للتنفيذ عليهم فى أحكام قضائية بكافة المراكز والأقسام وذلك من أجل إرثاء قواعد الأمن والحد من المشاجرات والمشاحنات وخاصة التى تستخدم فيها الأسلحة النارية الغير مرخصة وأن المديرية مستمرة فى تنفيذ التوجيه كاملا للقضاء على ظاهرة حيازة الأسلحة النارية الغير مرخصة تماما.