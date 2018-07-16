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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:59 م
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ضبط 30 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:42 م
ضبط 30 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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تمكنت مباحث تموين القليوبية من ضبط 30 قضية تموينية  تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا في مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

فى مجال الغش التجارى والغذائى وتقليد العلامات التجارية تم ضبط ( 4 ) قضايا حيث تم ضبط ب ن  30 سنة  المسئول عن مصنع شنط بلاستيك الكائن بناحية مدينة السعادة - دائرة قسم أول شبرالخيمة  وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص وسجل صناعى مخالفا القانون رقم 45 لسنه 1954 بشان ادارة المنشأت والمصانع بدون ترخيص .

كما تم ضبط  م ن 41 سنة عام المسئول عن مصنع حصير بلاستيك الكائن بناحية عزبة الحفير – دائرة قسم الخصوص ومقيم المطرية القاهرة ، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، مخالفا القانون رقم 45 لسنه 1954 بشان ادارة المنشأت والمصانع بدون ترخيص ووجد بالمصنع 10 ماكينة تصنيع، و7 طن كسر بلاستيك- و100 حصيرة بلاستيك منتج نهائى معدة للبيع - تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9282 جنح قسم الخصوص لسنه 2018.

كما تم ضبط " احمد ر" 32 سنة عام المسئول عن مصنع أعلاف  بناحية عزبة الحفير  وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص مخالفا القانون رقم 45 لسنه 1954 بشإن إدارة المنشأت والمصانع بدون ترخيص، ووجد بالمصنع ماكينة تقليب، وميزان - و5 طن نخالة خشنة، و10 طن مولاز- و500 كرتونة مولاز حيوانى منتج نهائى معدة للبيع تحرر عن الواقعه المحضر رقم 9285 جنح قسم الخصوص لسنه 2018.

كما تم ضبط "وجدى ك" 44 سنة المسئول عن مصنع كريمات الكائن بناحية حرم الدائرى - دائرة قسم الخصوص ومقيـــم الشرابية القاهرة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخـــــــــدام علامة تجارية غير مسجلة و فى مجال الغش الغذائى تم ضبط 2 قضية فى مجال سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات وفى مجال الأسواق وبيع ازيد من السعر وامتناع عن البيع تم ضبط 3 قضايا.

فى مجال تجميع سلع تموينية تم ضبط قضيــــة و فى مجال عدم الاعلان عن الاسعار تم ضبط 8  قضايا وفى مجال الصحة العامة (عدم حمل شهادة صحية ) تم ضبط (12) قضية.

 

 

 

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