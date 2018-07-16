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ضبط 13 عاطلا بحوزتهم كمية من الحشيش والأستروكس والفودو بالقليوبية

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:42 م
ضبط 13 عاطلا بحوزتهم كمية من الحشيش والأستروكس والفودو بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت مباحث القليوبية، بإشراف اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية فى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وبنها.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط "م.ع" 32 سنة قهوجى وبحوزته 90 قرص مخدر و65 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، كما تم ضبط "م. ع" سن 22 عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 250 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

 

كما تم ضبط "م م أ" سن 33 عاطل ومقيم ميت نما – دائرة مركز قليوب وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 80 جراما ومبلغ مالى 180 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط "م أ ع"، سن 35 عاطل ومقيم العمار الكبرى – دائرة مركز طوخ وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 50 جراما بقصد الاتجار.

 

وضبطت الحملة أيضا " ن ص ن"، سن 29 سائق توك توك وبحوزته 60 قرص مخدر و170 جنيها وهاتف محمول حال استقلاله مركبة توك توك بدون لوحات معدنية بقصد الاتجار، وضبط "م ع م" 35 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 350 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"أ ع أ" 22 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 70 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر و250 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

 

وضبط "م ج ر"، سن 25 عاطل ومقيم دائرة قسم الخانكة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 80 جراما ومبلغ مالى 120 جنيها بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، و"أ م ع"، سن 21 عاطل ومقيم شارع الشيخ تهامى كابينة النور دائرة قسم الخصوص وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالى 50 جراما وسيجارة من ذات المخدر ومبلغ مالى 250 جنيها وهاتف محمول بقصد الإتجار، "ح ع ع" سن 24 عاطل ومقيم عرب العيايدة - دائرة مركز الخانكة، و"س ص س" سن 22 عاطل ومقيم عرب العيايدة - دائرة مركز الخانكة وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 200 جنيه و2 سلاح أبيض وهاتف محمول بقصد الاتجار.

 

وكما ضبطت مديرية الأمن "و ع ع"، سن 34 عاطل ومقيم كفر العرب دائرة مركز بنها وبحوزته 30 قرص مخدر ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"ح س م"، سن 34 عاطل ومقيم عزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا الخيمى وبحوزته عدد 60 قرص مخدر وسلاح أبيض "مطواة" بقصد الاتجار


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