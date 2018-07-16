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ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة مكبرة بالبحيرة

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:54 ص
ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة مكبرة بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط ر إ ع س 29 سنة عاطل ومقيم عربة عبد الغنى وادى النطرون مسجل شقى خطر فئة "ب" سرقة بالإكراه سبق اتهامه فى 29 قضية سلاح نارى، ضرب، مخدرات آخرهم القضية جنح مركز أبو المطامير سرقة وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع، م م إ س 20 سنة عاطل ومقيم عربة عبد الغنى وادى النطرون وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وضبط س ع م ب 25 سنة عاطل ومقيم عربة الملاك مركز أبو المطامير وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وضبط م ح م 24 سنة عاطل ومقيم قرية الأولى ناصر مركز أبو المطامير وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار، ح ال ح ال 30 سنة عاطل ومقيم عزبة بمدينة الدلنجات وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع و1 طلقة من ذات العيار.

 

كما تم ضبط إ ح أ 30 سنة عاطل ومقيم عربة عشرة مركز أبو المطامير سبق اتهامه فى 5 قضية متنوعة سلاح نارى مخدرات، ضرب آخرهم القضية جنح مركز أبو المطامير سلاح نارى وبحوزته عدد 9 تذاكر لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 9 جرامات "بقصد الاتجار" ا أ م 33 سنة عاطل ومقيم مساكن الإرشاد مركز أبو المطامير سبق اتهامه فى 2 قضية توصيل مخدرات آخرهم القضية جنح مركز أبو المطامير سرقة وبحوزته عدد 50 قرصا مخدرا "بقصد الاتجار" ب إ ال خ 35 سنة ميكانيكى سيارات ومقيم قرية طلمبات برسيق مركز أبوحمص وبحوزته عدد 30 قرص مخدر، مبلغ مالى 60 جنيهًا، هاتف محمول "بقصد الاتجار"، م ح م 27 سنة عاطل ومقيم قرية بركة غطاس مركز أبو حمص سبق اتهامه فى القضية جنح مركز أبو حمص إيصال وبحوزته عدد 40 قرصا مخدرا، مبلغ مالى 100 جنيه هاتف محمول "بقصد الاتجار " ف ع ف ال ع 35 سنة عاطل ومقيم قرية بلال قسم غرب النوبارية سبق اتهامه فى 4 قضية مخدرات آخرهم القضية جنح قسم غرب النوبارية سلاح وبحوزته 15 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 90 جراما، مبلغ مالى 250 جنيهًا " بقصد الاتجار ".

 


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