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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:46 م
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ضبط موظفين بشركة توريدات استولوا على منتجات بـ2 مليون جنيه بالإسكندرية

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:32 م
ضبط موظفين بشركة توريدات استولوا على منتجات بـ2 مليون جنيه بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط موظفين بإحدى شركات التوريدات الغذائية بالإسكندرية بتهمة الاستيلاء على بضائع بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون جنيه.

 
البداية أكدتها معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلٍ من على .م.ع 29 سنة أمين عهدة بشركة للحوم والدواجن وتوريدات غذائية بالإسكندرية ، ومحمد .إ. م– مواليد 47 سنة مدير الإدارة المالية باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار العمدى بأموال جهة عملهما والاستيلاء على البضائع المسلمة إليهما خـلال عامـى 2017/2018.

تبين أن الأول استولى على عدد (26.967) طن دواجن مجمدة خــــلال الفترة من1/7/2017حتى12/5/2018 والبالغ قيمتها (809.010) ثمانمائة وتسعة ألاف وعشرة جنيهات ، كما استولى الثانى على عدد (45.800) طن خلال الفترة من 5/11/2017 حتى 29/3/2018 والبالغ قيمتها (1.374.000) مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف جنيه .

بلغ إجمالى ما استولى عليه المتهمين (72.767) طن دواجن بإجمالى مبلغ (2.183.010) اثنين مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف وعشرة جنيه مما أضر بأموال الشركة جهة عملهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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