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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:18 ص
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ضبط مهندسين تسببا فى إصابة سيدة وطفلتها بسقوطهما داخل حفرة بزهراء المعادى

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:34 ص
ضبط مهندسين تسببا فى إصابة سيدة وطفلتها بسقوطهما داخل حفرة بزهراء المعادى جانب من الحادث
كتب على عبد الرحمن
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ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين، القبض على مهدسين بشركة مقاولات خاصة، والمتسببين فى حفرة سقطت بها سيارة ملاكى وأسفرت عن إصابة قائدتها وطفلتها.
 
حيث تبين أن الحفرة تتبع شركة مقاولات خاصة مسئولة عن أعمال الصرف الصحى فى المنطقة، وتم القبض على المهندس المسئول عن القطاع بالكامل والمهندس المسئول عن الحفرة محل الواقعة.
جانب من الحادث
جانب من الحادث
وبعرضهما على محمد أمين، وكيل نيابة البساتين الجزئية، بإشراف المستشار تامر عاشور، وجه لهما تهمة التقصير فى عملهم والإهمال الجسيم، وإصابة الأم وطفلتها عن طريق الخطأ، وإتلاف سيارة بإهمالهم فى عملهم، وأحالتهما لمحكمة الجنح بجلسة السبت المقبل.
 
وكان أهالى منطقة زهراء المعادى، التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين ، تمكنوا من إنقاذ سيدة وطفلتها سقطت بهم سيارتها الملاكى داخل حفرة عميقة تبين أنها غرفة صرف صحى غير مغطاة ويبلغ عمقها ما يقرب من ٧ أمتار.
 
تم تحرير بلاغ بالواقعة للنجدة وأخطرت النيابة التى انتقلت لمكان البلاغ وأمرت بردم أعمال الحفر وتوجيه رجال المرور والحماية المدنية بوضع علامات استرشادية على الطريق، وتشكيل لجنة لمعرفة المتسبب فى الحادث.
 
 

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