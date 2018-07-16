ضبط صاحب شركة وزوجته جمعوا 4 ملايين جنيه من ضحاياهم لتوظيفها بالإسكندرية

كتبت دينا الحسيني

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير وزوجته لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و50 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

وكان بلاغا قد ورد إلى العميد سعيد يوسف مدير إدارة الأموال العامة بالإسكندرية، من رامى أحمد بدر، صاحب شركة استيراد وتصدير، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وآخرين بقيام كلاً من طارق محمد، وشهرته بحرية، صاحب شركة استيراد وتصدير، والهارب من 4 قضايا بأحكام حبس 8 سنوات، وزوجته وفاء محمد على، موظفة، لقيامها بتلقى أمولا من المبلغين وصلت 4 ملايين و50 ألف جنيه، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الإكسسوارات الحريمى، مقابل نسبة أرباح 20% كل ثلاثة شهور، إلا أنهما قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم.

ووجه اللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث، بإجراء التحريات والتى أكدت صحة الواقعة، كما أضافت التحريات قيام المتهم وزوجته باتخاذ مقر الشركة المملوكة لهما لمزاولة نشاطهما الأجرامى.

على الفور أمر اللواء محمد الشريف، مدير أمن الأسكندرية، بسرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها للواقعة، وتحرر المحضر رقم 23/2018 جنح اقتصادية المنشية.