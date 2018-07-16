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الإثنين، 16 يوليه 2018 04:06 م
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ضبط دراجات نارية وسيارات بدون لوحات خلال جولة لمدير أمن القليوبية بطوخ

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:16 م
ضبط دراجات نارية وسيارات بدون لوحات خلال جولة لمدير أمن القليوبية بطوخ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شن اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، جولة مفاجئة بدائرة مركز طوخ، رافقه خلالها اللواء محمد درويش مدير المرور بالقليوبية، والعميد خالد اللبان مدير الحماية المدنية، ومدير المرافق، جاء ذلك فى إطار تطبيق سياسة وزارة الداخلية، وتنفيذ تعليمات وزير الداخلية.

وأكد "خيرت"، على أنه تم ضبط الدراجات النارية والسيارات بدون لوحات معدنية، كما شدد على الكشف على المشتبه بهم وتحقيق الاشتباهات الصحيحة، والقبض على الصادر ضدهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ.

ووجه مدير أمن القليوبية، بسرعة رفع الإشغالات الموجودة فى الشارع مع مراعاة الحالات الإنسانية أثناء فحص السيارات.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

نادر

توك توك بالمئات

انزلوا طنطا وسوف تشاهدون التوك توك بالمئات فى جميع شوارع طنطا و يعملون بدون ترخيص ويقودها اطفال ايضا ولاحياة لمن تنادى

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