ضبط دراجات نارية وسيارات بدون لوحات خلال جولة لمدير أمن القليوبية بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

شن اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، جولة مفاجئة بدائرة مركز طوخ، رافقه خلالها اللواء محمد درويش مدير المرور بالقليوبية، والعميد خالد اللبان مدير الحماية المدنية، ومدير المرافق، جاء ذلك فى إطار تطبيق سياسة وزارة الداخلية، وتنفيذ تعليمات وزير الداخلية.

وأكد "خيرت"، على أنه تم ضبط الدراجات النارية والسيارات بدون لوحات معدنية، كما شدد على الكشف على المشتبه بهم وتحقيق الاشتباهات الصحيحة، والقبض على الصادر ضدهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ.

ووجه مدير أمن القليوبية، بسرعة رفع الإشغالات الموجودة فى الشارع مع مراعاة الحالات الإنسانية أثناء فحص السيارات.