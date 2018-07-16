ضبط ختم مزور والتحفظ على لحوم مذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة فوه بمحافظة برئاسة عبد الحكيم العباسى، نائب رئيس المدينة، بالتعاون مع الإدارة البيطرية، والإدارة التموينية، والإدارة الصحية، وبتواجد قوة أمنية من مركز شرطة فوه من ضبط 4 عجول مذبوحة خارج السلخانة، مطموسة بأختام مزورة، وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة، والختم المزور والأصباغ، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

وقال عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، إن الحملات مستمرة للحفاظ على انضباط الأسواق، وتكثيف الرقابة على المحال التجارية والسلع ومنتجات الألبان ومحال الجزارة، حفاظًاعلى صحة المواطنين، وضبط الأسواق، وتطهيرها من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، وفرض سيادة القانون، مؤكداً أن الحملة جاءت تنفيذاً لتعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بتكثيف الرقابة على محلات الجزارة، ومحلات بيع السلع الغذائية والاستهلاكية.