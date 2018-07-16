ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالغردقة

البحرالأحمر - عماد عرفة

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين، تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، ومتهمين فى عدة وقائع سرقة، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة مفادها قيام كلاً من "حسن . ع" 15 سنة، عاطل - مقيم شارع الإستاد - الدهار – ثان الغردقة والسابق اتهامه فى 7 قضايا " سرقات "، و" يوسف. ع" عاطل – مقيم– شارع الإستاد بجوار الدهار – ثان الغردقة، "حسن . ع " عاطل - مقيم حى الأمل – ثان الغردقة، السابق اتهامه فى قضية سرقة و" فارس. ف " 10 سنين – مقيم شارع الكهف أول الغردقة، و"زياد . س" 14 سنة، مقيم حى العرب الدهار ثان الغردقة والسابق إتهامه فى (2) قضية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية والهوائية من أمام المساكن ليلاً.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان الغردقة من ضبطهم بشارع الكهف – دائرة القسم حال استقلالهم تروسيكل – 2 دراجة بخارية، بمواجهه المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بسرقة تلك المركبات من أمام مساكن مالكيها قبل ضبطهم مباشرة، وأنهم كانوا فى طريقهم للتصرف فيها بالبيع، تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 183/2018 جنح طفل ثان الغردقة .

بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بسابقة إرتكابهم سرقة دراجتين هوائيتين من شارع الإستاد – والاخرى من شارع الأزهر – دائرة قسم شرطة ثان الغردقة وقيامهم بالتصرف فيهما بالبيع للمدعوة " حربية . ع " مقيمة زرزارة – ثان الغردقة والسابق اتهامها فى عدة قضايا.

ومن جانب أخر تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم أول الغردقة، من عامل بمركب سياحى عن إكتشافة سرقة هاتفه المحمول من داخل المركب الذى يعمل بها،

وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بالمركب ومقيم بذات المركب الذى يعمل به المبلغ، تم ضبطه والهاتف المحمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8018 جنح أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

من ناحية أخرى تم ضبط سائق مقيم الميناء – أول الغردقة، بحوزته 9 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، تزن حوالى 45 جرام - هاتف محمول ماركة هواوى عند تواجده بمنطقة السقالة – دائرة القسم، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8024 جنح أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط عاطل مقيم المجمع التجارى، رأس غارب بحوزته قطعه متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 25 جرام، حال تواجده بمنطقة المجمع التجارى، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1276 جنح رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى بالبحر الأحمر، من ضبط كمية من المستلزمات والأدوات الطبية داخل أحد المخازن التابعة لأحدى شركات الأستيراد والتصدير أول الغردقة، لقيامهم بتعديل تواريخ الإنتاج والصلاحية بعد إنتهائها، وكذا وجود منتجات بدون فواتير.

وتم ضبط 32148 كريمات شمس، و 12214 فرش أسنان، و8550 فوط صحية أحجام مختلفة، و5617 مبارد أظافر وملقاط، و1329 علبة قطن أذن، و5000 استيكر مدون عليها بيانات شركات عالمية لمستحضرات التجميل، و4750 غطاء بخاخ، و4750 بخاخ، و4750 عبوة فارغة برتقالى اللون، عدد 3150 بالركود، و 5000 استيكر مدون عليها أسم المستورد، و50 كرتونه فارغة، و 6 دفاتر فواتير مدون عليها شركة فارما تريد للاستيراد والتصدير بإجمالى 87350 قطعة .

وبمواجهة مدير الشركة بما أسفر عنه الضبط، أقر بملكيته للمضبوطات، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8047 جنح اول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

كما تم ضبط 8 قضايا تموينية أخرى متنوعة بينهم 4 عدم حمل شهادة صحية .

وتمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط هارب من حكم مؤبد وغرامة مالية 20 ألف جنية، فى قضية سلاح نارى، كذلك ضبط هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات، وغرامات 60 ألف جنية، كما تم ضبط وتنفيذ 300 حكم جزئى .