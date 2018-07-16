صور.. وكيل الصحة بالإسكندرية يأمر بالقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الجمهورية

تفقد الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم مستشفى الجمهورية العام بصحبة فريق من قيادات مديرية الشئون الصحية للوقوف على سير العمل بالمستشفى ومتابعة جميع الخدمات الطبية والإدارية المقدمة للمرضى.

وشدد وكيل الوزارة على القضاء على قوائم الانتظار وضرورة تواجد فريق طبى متكامل على مدار 24 ساعة بالمستشفى، والإبلاغ الفورى عن أى نقص بالمستلزمات الطبية وغير الطيبة والمراجعة اليومية لدولاب الطوارئ ومتابعة بدائل الكهرباء والمياه والأكسجين بالمستشفى.

وتفقد "أبو سليمان" جميع أقسام المستشفى وتمت مراجعة نسبة الإشغال لأسرة القسم الداخلى والعناية المركزة وأيضا أعداد القوى البشرية بجميع التخصصات وأعداد المرضى المترددين على الاستقبال والعيادات الخارجية وقوائم الانتظار بالعمليات والرعاية التمريضية للمرضى، وأيضا راجع فريق المرور بمراجعة الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمريض وحالته الصحية.

كما استمع "ابو سليمان" إلى مرضى الغسيل الكلوى لمعرفة مدى إرضائهم عن الخدمة المقدمة ولرصد المشكلات على أرض الواقع ، وقام بالمرور على قسم الحضانات و متابعة خطوات تنفيذ علاج الحالات وقام بالمرور أيضا على المطبخ والمغسلة وتانك الأكسجين والمخازن.



جانب من الجولة



الاستماع لشكوى المرضى