صور.. مظاهرات فى شيكاغو احتجاجا على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة الأمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر عشرات الأهالى فى مدينة شيكاغو الأمريكية، يحملون لافتات مناهضة للشرطة الأمريكية، بعد أن قتل شرطى رجل أسود فى شوارع المدينة بزعم حمل سلاح ضد قوات الأمن، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وفى حى "ساوث سايد" اشتبك المحتجون الغاضبون على مقتل الرجل الأسود على يد الشرطة، مع قوات الأمن مما أسفر عن إصابات فى صفوف المتظاهرين والشرطة.

وألقي القبض على أربعة متظاهرين وأُصيب بعض ضباط الشرطة بجروح طفيفة من الصخور والزجاجات الملوثة، بعضها مليء بالبول، كما تضررت سيارتين تابعة لقوات الأمن.



الشرطي يتحدث لرجل



المظاهرات فى شيكاغو



حمل الصليب فى المظاهرات