صور.. محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويمنحهم مكافأة التميز

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الأثنين، أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية، قائلاً: "الأزهر الشريف منارة الإسلام فى العالم"، وإنه يقدم كل الدعم للطلاب للوصول بالتعليم داخل المحافظة إلى مستوى عالمى، يساعد فى التقدم والرقى وتحقيق آفاق التنمية للأجيال القادمة.

وكّرم المحافظ الطالب محمد صلاح محمد السيد جاويش، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمجموع 649 بنسبة 99.85%، معهد أبو مندور الثانوى - ابن قرية البياض_مركز دسوق ،والطالب سعيد حسن عبد الفتاح شريف، الحاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية بمجموع 648 بنسبة 99.69%، معهد قلين الثانوى – ابن قرية كفر يوسف داود_مركز قلين، والطالب محمد محمود الشحات، الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة للمكفوفين بمجموع 555 بنسبة 88.1%، معهد برج البرلس الثانوى بنين، ويقيم بمركز البرلس، ومنحهم مكافأة مالية لتميزهم.

قال محافظ كفر الشيخ،فى بيان له اليوم إن المتفوقين بذلوا جهداً كبيراً حتى وصلوا إلى مرحلة متقدمة وتفوقوا وأصبحوا من أوائل الثانوية الأزهرية، مؤكداً أنهم تخطوا مرحلة فاصلة فى حياتهم، حيث أن الثروة البشرية هى أعظم كنز فى الأمم، ومن ثم يجب الاهتمام بالطلاب، من خلال الإلتزام بحق كل طالب فى خدمة تعليمية متكافئة، والسعى إلى اكتشاف الموهوبين تعليمًا وثقافيًا وعلمياً ومساعدتهم، مشيداً بالقائمين على العملية التعليمية.

وقدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة للطلاب المتفوقين، متمنياً لهم بناء مستقبل أفضل ومشاركة الأجيال القادمة فى بناء الوطن وحمل الأمانة والمسئولية، مؤكداً حرصة الشديد على أن تكون محافظة كفر الشيخ الرائدة دوماً فى التقدم العلمى على مستوى الجمهورية، مقدماً الشكر للقائمين على العملية التعليمية بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة، مدير عام الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.



محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الثانوية الأزهرية



محافظ كفر الشيخ يثنى على الطالب المتميبز



تكريم طالب متفوق فى الثانوية الازهرية



الطلاب المتفوقون