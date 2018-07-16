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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:59 م
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صور.. محافظ قنا يبحث 300 طلب خلال اللقاء الإسبوعى المفتوح

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:49 م
صور.. محافظ قنا يبحث 300 طلب خلال اللقاء الإسبوعى المفتوح جانب من اللقاء
قنا - هند المغربى
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صرح اللواء عبدالحميد الهجان انه تم تلقى 300 طلب خلال اللقاء الإسبوعى المفتوح للمواطنين، مشيرا إلى أن الطلبات شملت شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضٍ وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق "كهرباء، صرف صحي، مياه" والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة .

أكد الهجان،فى بيان له اليوم إنه يحرص على عقد اللقاء مع المواطنين بشكل دورى لبحث مشاكلهم وتقديم الحلول العاجلة لها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، مشيرا إلى انه يتم دعوة جميع القيادات التنفيذية لحضور اللقاء لإجراء مناقشات معهم حول الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين ومدى احقيتهم مؤكدا انه يتم الإستجابة لكافة الطلبات القانونية المقدمة منهم.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التفاعل مع المواطنين واستقبالهم والإستماع إلى شكواهم والحد من تصعيدها الى مستويات اعلى كلما امكن وذلك بهدف التيسير عليهم.

 

 

محافظ قنا يبحث 300 طلب (1)
محافظ قنا يبحث 300 طلب 

 

محافظ قنا يبحث 300 طلب (2)
محافظ قنا يبحث 300 طلب 

 

محافظ قنا يبحث 300 طلب (3)
محافظ قنا يبحث 300 طلب 

 

محافظ قنا يبحث 300 طلب (6)
محافظ قنا يبحث 300 طلب 

 


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