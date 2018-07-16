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صور..محافظ القليوبية: مشروع سيارات الطعام المتنقلة فاتحة خير على الشباب

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:00 ص
صور..محافظ القليوبية: مشروع سيارات الطعام المتنقلة فاتحة خير على الشباب مشروع سيارات الطعام المتنقلة
القليوبية إبراهيم سالم
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قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن مشروع سيارات الطعام المتنقلة سيكون فاتحة خير علي شباب المحافظة، متوجها بالشكر للمهندسة شيرين عقل رئيس مؤسسة بيت الخير، مؤكدا أنها ساهمت بمشروعات كبيرة جدا لخدمة الشباب والمجتمع، مشيرا إلى أنه من المتوقع وجود مشروعات أخرى لخدمة شباب المحافظة.

وأضاف "عشماوى" في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم البدء بـ 20 سيارة طعام متنلقة فى المحافظة كمشروع صغير، عبارة عن مأكولات ومشروبات يصل إجمالى سعر السيارة الواحدة 10 أآاف جنيه، يدفع الشاب منها 2000 جنيه.

وتابع محافظ القليوبية، أنه وجه بسرعة الانتهاء من كافة التراخيص الخاصة بتلك السيارات والعمل على الانتهاء منها سريعا وبأقل تكلفة ممكنة على الشاب.

فيما قال أحمد محمدى، أحد شباب محافظة القليوبية الفائزين بسيارة طعام متنقلة بالتعاون مع جمعية بيت الخير، إن المحافظة قامت بالإعلان على صفحتها الرسمية عن مسابقة تقدم خلالها سيارات طعام متنقلة، ثم عمل على الانتهاء سريعا من الأوراق المطلوبة وسرعة تقديمها في الموعد المحدد من المحافظة.

وأضاف "محمدى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تسهيلات كبيرة جدا مقدمة من المحافظة للفائزين بالسيارات، وذلك من خلال توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على العمل على الانتهاء سريعا من كافة التراخيص، قائلا "أتوقع أن يتم تفعيل هذا المشروع وتقديم أكثر من مرحلة قادمة".

وتابع: "هيبقى فاتحة خير وكلمتى للشباب كلها اللى يقول مفيش شغل أعمى وكل واحد لازم يسعى وهتبدأ صغير وهتكبر واحدة واحدة".

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